भतीजे के निधन पर जालंधर पहुंचे हनी सिंह, गले लगकर फूट-फूट कर रोए दिनेश औलख; सिंगर की भी आंखें हुईं नम

जागरण संवाददाता, जालंधर। बस स्टैंड फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी के मालिक दिनेश औलख के बेटे दिवित औलख का अंतिम संस्कार तीन नवंबर, मंगलवार को मॉडल टाउन श्मशानघाट में दोपहर एक बजे होगा। दिवित का भाई मनन विदेश में रहता है।

उसके जालंधर पहुंचने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार मंगलवार को करने का फैसला लिया है। दिवित के निधन की खबर मिलने के बाद पंजाबी संगीत जगत की कई हस्तियां परिवार से मिलने पहुंच रही हैं। दिनेश औलख के साथ दुख सांझा करने पहुंचे पंजाबी गायक रेशम सिंह अनमोलवीडियो ग्रैब सोमवार को मशहूर गायक और रैपर यो यो हनी सिंह दिवित के घर पहुंचे और दिनेश औलख समेत परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। बेटे को खोने के गम में टूट चुके दिनेश औलख हनी सिंह के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगे।