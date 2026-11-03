Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भतीजे के निधन पर जालंधर पहुंचे हनी सिंह, गले लगकर फूट-फूट कर रोए दिनेश औलख; सिंगर की भी आंखें हुईं नम

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Tue, 03 Nov 2026 08:54 AM (IST)

स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख के बेटे दिवित औलख के निधन पर पंजाबी संगीत जगत में शोक है।

परिवार से मिलने जालंधर पहुंचे हनी सिंह (जागरण फोटो)

परिवार से मिलने जालंधर पहुंचे हनी सिंह (जागरण फोटो)

HighLights

  1. दिवित औलख का अंतिम संस्कार मंगलवार को जालंधर में होगा।

  2. हनी सिंह ने दिनेश औलख को ढांढस बंधाया, हुए भावुक।

  3. पंजाबी संगीत जगत में दिवित की मौत से शोक की लहर।

जागरण संवाददाता, जालंधर। बस स्टैंड फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी के मालिक दिनेश औलख के बेटे दिवित औलख का अंतिम संस्कार तीन नवंबर, मंगलवार को मॉडल टाउन श्मशानघाट में दोपहर एक बजे होगा। दिवित का भाई मनन विदेश में रहता है।

उसके जालंधर पहुंचने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार मंगलवार को करने का फैसला लिया है। दिवित के निधन की खबर मिलने के बाद पंजाबी संगीत जगत की कई हस्तियां परिवार से मिलने पहुंच रही हैं।

singer_dinesh

दिनेश औलख के साथ दुख सांझा करने पहुंचे पंजाबी गायक रेशम सिंह अनमोलवीडियो ग्रैब

सोमवार को मशहूर गायक और रैपर यो यो हनी सिंह दिवित के घर पहुंचे और दिनेश औलख समेत परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। बेटे को खोने के गम में टूट चुके दिनेश औलख हनी सिंह के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगे।

हनी सिंह ने उन्हें संभालने का प्रयास किया और परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत रखने के लिए ढांढस बंधाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

honey_singhs

स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश औलख की ग्रेटर कैलाश स्थित निवास पर आते यो यो हनी सिंह, हनी सिंह के गले लगकर बिलखते दिनेश औलखवीडियो ग्रैब

दिवित की मौत से पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहर है। गायक परमीश वर्मा ने परिवार से मिलकर दुख जताया। गायक रेशम सिंह अनमोल भी परिवार से मिलने पहुंचे और दिवित के निधन पर संवेदना व्यक्त की। पुलिस लाइन फ्लाईओवर के पास रविवार को हुए हादसे में दिवित औलख और उनके दोस्त आरव तलवाड़ की मौत हो गई थी।

 

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।