पंजाब पुलिस की जल्दबाजी पड़ी भारी, बिना ट्रांजिट रिमांड जवान को ले जा रही टीम सिलीगुड़ी एयरपोर्ट पर रोकी गई

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब पुलिस को जल्दबाजी भारी पड़ी। ISI एजेंट को सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार तरनतारन निवासी सेना के जवान राजबीर सिंह को पंजाब ले जाने के लिए फाजिल्का थाने और स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल की टीम सिलीगुड़ी पहुंची थी। जब जवान को पंजाब लाने के लिए पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया गया।

दरअसल, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का ट्रांजिट रिमांड ही नहीं लिया था। टीम ने अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा से जवान को गिरफ्तार किया, लेकिन स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं दी। 30 अक्टूबर को आरोपी को लेकर टीम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने टीम को रोक दिया। आरोप था कि बिना ट्रांजिट रिमांड आरोपी को पंजाब पुलिस कैसे ले जा सकती है।