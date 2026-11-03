लुधियाना में पुलिस कस्टडी में शूटर राजू की मौत, पूछताछ के दौरान सीने में उठा दर्द; अस्पताल में तोड़ा दम
लुधियाना के सुधार थाने में गुरुद्वारा फायरिंग मामले के आरोपी शूटर राज सिंह उर्फ राजू की पुलिस हिरासत में मौत हो गई।
HighLights
शूटर राजू की पुलिस हिरासत में हुई मौत
पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत
अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के सुधार थाने के अंतर्गत आने वाले राजोआणा गांव के गुरुद्वारा साहिब में गोलियां चलाने के मामले में गिरफ्तार शूटर राज सिंह उर्फ राजू की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस ने उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और उससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान मंगलवार देर रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ के दौरान राजू ने अचानक सीने में दर्द होने की शिकायत की। इसके बाद पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।
हालांकि, राजू की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर मौत की परिस्थितियां स्पष्ट होंगी।