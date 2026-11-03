लुधियाना में पुलिस कस्टडी में शूटर राजू की मौत, पूछताछ के दौरान सीने में उठा दर्द; अस्पताल में तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के सुधार थाने के अंतर्गत आने वाले राजोआणा गांव के गुरुद्वारा साहिब में गोलियां चलाने के मामले में गिरफ्तार शूटर राज सिंह उर्फ राजू की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस ने उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और उससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान मंगलवार देर रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ के दौरान राजू ने अचानक सीने में दर्द होने की शिकायत की। इसके बाद पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।