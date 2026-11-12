जालंधर में मेयर की मौजूदगी में फायरिंग, DJ पर नाचते दिखे विनीत धीर; Video वायरल होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में जालंधर से एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो जालंधर के मेयर से ही संबंधित है और वायरल होने के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई है। इसमें दावा किया जा रहा है कि मेयर विनीत धीर की मौजूदगी में गोलियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने न तो गोली चलाने वाले को रोकने का प्रयास किया और न ही इस संबंध में पुलिस को कोई शिकायत दी।

ये वीडियो कब का है, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वीडियो में मेयर मंच पर पंजाबी गीतों पर डांस करते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान एक युवक का हाथ पीछे उठता दिखता है और वे अपनी पिस्टल से हवा में फायर कर देता है। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक अपनी कमर के साथ पिस्टल लगा कर नाचता भी दिखता है।