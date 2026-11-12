बटाला में एक रिसॉर्ट पर आयकर विभाग की रेड, टैक्स चोरी की आशंका; टूरिस्टों को भेजा बाहर
बटाला में जालंधर मार्ग पर स्थित एक रिसॉर्ट पर आयकर विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की। टैक्स चोरी की ...और पढ़ें
HighLights
बटाला के कंग विला रिसॉर्ट पर आयकर विभाग ने की छापेमारी।
टैक्स चोरी की आशंका में सुबह 7 बजे कार्रवाई शुरू हुई।
रिसॉर्ट सील, पर्यटकों को रिकॉर्ड जांच के बाद बाहर भेजा गया।
जागरण संवाददाता, बटाला। पंजाब के सरहदी जिले गुरदासपुर के बटाला में जालंधर रोड पर एक रिसॉर्ट पर आयकर विभाग ने रेड की है। सुबह अचानक छह के करीब गाड़ियां बटाला के कंग विला रिसॉर्ट में पहुंची और इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। कुछ समय में ही आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना पूरे इलाके में फैल गई। जिसके बाद अन्य कारोबारी व सीएम भी अलर्ट हो गए हैं।
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शुरुआती जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की ये रेड टैक्स चोरी के संबंध में होने की संभावना है, हालांकि इसे लेकर किसी भी तरह का अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रेड सुबह 7 बजे के करीब शुरू हुई। 6 गाड़ियों में 14 के करीब लोग सुबह रिसॉर्ट में पहुंच गए। इस दौरान किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई।
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रिसॉर्ट में रुके हुए थे टूरिस्ट
जिस समय ये रेड की गई, रिसॉर्ट में कुछ टूरिस्ट भी रुके हुए थे। ये टूरिस्ट बीती रात ही यहां आकर रुके थे। पहले उन्हें भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद उनका सारा रिकॉर्ड जांचा गया और उसके बाद जरूरी कार्रवाई कर उन्हें रिसॉर्ट से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई।
फिलहाल रिसॉर्ट में कार्रवाई चल रही है और संबंधिक रिसॉर्ट मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ जारी है। आयकर विभाग की तरफ से खातों की जांच की जा रही है।
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