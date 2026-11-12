बटाला में एक रिसॉर्ट पर आयकर विभाग की रेड, टैक्स चोरी की आशंका; टूरिस्टों को भेजा बाहर

जागरण संवाददाता, बटाला। पंजाब के सरहदी जिले गुरदासपुर के बटाला में जालंधर रोड पर एक रिसॉर्ट पर आयकर विभाग ने रेड की है। सुबह अचानक छह के करीब गाड़ियां बटाला के कंग विला रिसॉर्ट में पहुंची और इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। कुछ समय में ही आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना पूरे इलाके में फैल गई। जिसके बाद अन्य कारोबारी व सीएम भी अलर्ट हो गए हैं।