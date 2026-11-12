फरीदकोट में मोटरसाइकिल फिसलने पर विवाद, 10 से ज्यादा हमलावरों ने दुकानदार से की मारपीट; CCTV में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। फरीदकोट की पुरानी अनाज मंडी में बुधवार देर शाम मामूली बहसबाजी के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने एक दुकानदार और उसके बेटों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमलावरों पर रिवाल्वर के बट से वार करने और गोली मारने की धमकियां देने के भी आरोप लगाए गए हैं।

घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इस घटना के विरोध में वीरवार सुबह व्यापारियों ने पुरानी अनाज मंडी की दुकानें बंद रखकर रोष जताया। करीब तीन घंटे तक मंडी में कारोबार ठप रहा। बाद में विधायक गुरदित सिंह सेखों और डीएसपी तरलोचन सिंह द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद व्यापारियों ने दुकानें खोल दीं।

हालांकि दोनों वाहनों के बीच टक्कर नहीं हुई, लेकिन एक मोटरसाइकिल फिसल गई। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनके बेटों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अमित सेठी के अनुसार, उनके बेटों ने युवकों को गाली-गलौज करने से रोका और विवाद को शांत करने की कोशिश की। वह उस समय अपनी दुकान पर बैठे थे। जब उन्होंने दूर से बेटों के साथ युवकों को झगड़ते देखा तो वह मौके पर पहुंचे।

आरोप है कि वहां एक युवक ने उनका कॉलर पकड़ लिया। जब उनके बेटे ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में उन्होंने भी युवक को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान युवक की टी-शर्ट भी फट गई, जिसके बाद युवक वहां से चले गए।

अमित सेठी ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके बेटे जय सेठी के सिर पर रिवाल्वर के बट से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में उनकी अपनी आंख को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

व्यापारियों ने बंद रखीं दुकानें घटना से नाराज व्यापार एसोसिएशन ने वीरवार सुबह पुरानी अनाज मंडी की दुकानें बंद रखने का फैसला किया। इसके चलते सुबह से ही मंडी के दुकानदार एकत्रित होने शुरू हो गए और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

इसके बाद करीब 11 बजे विधायक गुरदित सिंह सेखों और डीएसपी तरलोचन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों और पीड़ित परिवार से बातचीत कर मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने सुबह करीब 11:30 बजे अपनी दुकानें खोल दीं।