डंकी रूट नेटवर्क पर कार्रवाई, ED ने दिल्ली से ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला को दबोचा, जालंधर कार्यालय में हुई पेशी

जागरण संवाददाता, जालंधर। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बाद सामने आए कथित डंकी रूट नेटवर्क की जांच के बीच ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला को ed ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है! उसे आज जालंधर में अदालत में पेश किया! इससे पहले दिसंबर 2025 में ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस कार्रवाई में नकदी, सोना, चांदी, मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, आज की पेशी के कारण और उससे जुड़े ताजा घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। फरवरी 2025 में अमेरिका से सैकड़ों भारतीयों को वापस भेजा गया था। इनमें पंजाब और हरियाणा के लोग भी शामिल थे। डिपोर्ट किए गए लोगों के बयानों के बाद विदेश भेजने के नाम पर कथित धोखाधड़ी और डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचाने वाले नेटवर्क की जांच शुरू हुई। पंजाब और हरियाणा में दर्ज मामलों के आधार पर ED ने इस नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की।