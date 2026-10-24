डंकी रूट नेटवर्क पर कार्रवाई, ED ने दिल्ली से ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला को दबोचा, जालंधर कार्यालय में हुई पेशी
अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद सामने आए कथित डंकी रूट नेटवर्क मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते ...और पढ़ें
HighLights
ईडी ने ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला को दिल्ली से दबोचा।
कथित डंकी रूट नेटवर्क मामले में जालंधर कोर्ट में पेशी।
अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों के बाद जांच हुई तेज।
जागरण संवाददाता, जालंधर। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बाद सामने आए कथित डंकी रूट नेटवर्क की जांच के बीच ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला को ed ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है! उसे आज जालंधर में अदालत में पेश किया! इससे पहले दिसंबर 2025 में ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
इस कार्रवाई में नकदी, सोना, चांदी, मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, आज की पेशी के कारण और उससे जुड़े ताजा घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
फरवरी 2025 में अमेरिका से सैकड़ों भारतीयों को वापस भेजा गया था। इनमें पंजाब और हरियाणा के लोग भी शामिल थे। डिपोर्ट किए गए लोगों के बयानों के बाद विदेश भेजने के नाम पर कथित धोखाधड़ी और डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचाने वाले नेटवर्क की जांच शुरू हुई। पंजाब और हरियाणा में दर्ज मामलों के आधार पर ED ने इस नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की।
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दिसंबर 2025 में 13 ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने 18 दिसंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस कार्रवाई में जालंधर की रिची ट्रैवल्स और दिल्ली के ट्रैवल एजेंट तरुण खोसला से जुड़े ठिकानों का भी उल्लेख सामने आया था। एजेंसी कथित अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क में ट्रैवल एजेंटों और बिचौलियों की भूमिका की जांच कर रही थी।
सोना चांदी और करोड़ों रुपए हुए थे बरामद
छापेमारी से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ रुपये नकद, करीब 6 किलो सोना और 313 किलो चांदी बरामद हुई थी। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 19.13 करोड़ रुपये बताई गई थी। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी जांच के दायरे में आए थे। हालांकि, सभी बरामद वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से तरुण खोसला से जोड़ने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।
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डंकी रूट के लिए लाखों रुपये वसूलने के आरोप
जांच से जुड़े बयानों में कुछ लोगों ने विदेश भेजने के नाम पर 45 लाख से 55 लाख रुपये तक भुगतान करने की बात कही थी। आरोप था कि एजेंट और बिचौलिये लोगों को अलग-अलग देशों से होते हुए मैक्सिको-अमेरिका सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था करते थे। जांच एजेंसी कथित नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन और इससे अर्जित संपत्तियों की पड़ताल कर रही थी। ईडी की जांच पंजाब और हरियाणा में दर्ज मामलों के आधार पर आगे बढ़ी थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तरुण खोसला के आज ईडी के सामने पेश होने की सूचना के संबंध में यह स्पष्ट होना बाकी है कि पूछताछ किन पहलुओं पर होगी और क्या एजेंसी कोई नया बयान जारी करेगी।
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