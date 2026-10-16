जालंधर में गायक दिलजीत के गांव की दीवार पर लिखे थे खालिस्तान के समर्थन में नारे, पुलिस ने तीन आरोपी दबोचे

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के गांव दोसांझ कलां में दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखने के मामले में जालंधर देहात पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान लवप्रीत सिंह, प्रितपाल सिंह और शगनदीप सिंह के रूप में हुई है।

तीनों मोगा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस जल्द ही प्रेस कांफ्रेंस कर मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां साझा कर सकती है।

यह भी पढ़ें- दिलजीत दोसांझ का घर समझकर दूसरे की दीवार पर लिख दिए विवादित नारे, वीडियो वायरल होने पर सामने आया सच दिलजीत की जगह पड़ोसी की दीवार पर लिखे नारे यह मामला सात अक्टूबर का है। दिलजीत दोसांझ के आरा इंडिया टूर से पहले दोसांझ कलां में कुछ लोगों ने एक घर की दीवार पर स्प्रे से 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिख दिए थे। दीवार के नीचे दिलजीत दोसांझ का नाम भी लिखा गया था। शुरुआत में यह मामला दिलजीत के घर से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस दीवार पर नारे लिखे गए थे, वह उनके पड़ोसी का घर था। दिलजीत का घर दूसरी ओर सड़क पर स्थित है।