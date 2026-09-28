Rahat Fateh Ali Khan ने 'सांसों की माला' गाने के लिए की दिलजीत दोसांझ की तारीफ, बोले- 'कई लोग तो डर जाते...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत में, वेम्बली स्टेडियम में अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने लाइव 'सांसों की माला' (Saanson Ki Mala) गाना गाया था। इसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

उस्ताद नुसरत फतेह अली खान (Nusrat Fateh Ali Khan) द्वारा दुनिया भर में मशहूर किए गए इस सूफी भक्ति गीत के जरिए दिलजीत ने उस महान गायक को श्रद्धांजलि दी थी। अब, नुसरत फतेह अली खान के शिष्य और भतीजे, राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali) ने दिलजीत की परफॉर्मेंस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

दिलजीत दोसांझ ने दी श्रद्धांजलि हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत फतेह अली खान ने राहत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिलजीत की तारीफ की। उन्होंने 'सांसों की माला' गाने की दिलजीत की कोशिश की सराहना की और कहा कि जहां कई कलाकार महान दिवंगत गायक के गाने गाने से डरते हैं, वहीं दिलजीत ने इसे बखूबी निभाया और पूरे दिल से गाया।