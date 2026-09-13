पंजाबी आ गए ओए! Diljit Dosanjh ने वेम्बली में रचा इतिहास, भारत के सबसे बड़े स्टेडियम में की कॉन्सर्ट की घोषणा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने वेम्बली स्टेडियम में अपने कॉन्सर्ट के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शो करने की घोषणा की। उन्होंने लंदन के इस वेन्यू में एक कलाकार के तौर पर परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बनकर इतिहास रचा और इस दौरान दर्शकों ने जोरदार तालियों और चीयर्स के साथ उनका स्वागत किया।

अगला शो भारत में करेंगे दिलजीत पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने शनिवार, 12 सितंबर को लंदन के वेम्बली स्टेडियम (Wembley Stadium) में अपने कॉन्सर्ट के दौरान घोषणा की कि वह अगली बार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। यह घोषणा उनके 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के दौरान की गई और दर्शकों ने इसका जोरदार स्वागत किया।

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कोल्ड प्ले के बारे में की बात वेन्यू के बारे में बात करते हुए, दोसांझ ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया और वहां कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का भी जिक्र किया।

कोल्डप्ले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है - नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium)। एक विदेशी बैंड ने वहां सारे टिकट बेच दिए थे। उनके लिए सम्मान है, बहुत-बहुत बधाई! लेकिन अगर भारत में कोई स्टेडियम हो और वहां कोई पंजाबी परफॉर्म न करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता'।