दिलजीत दोसांझ का घर समझकर दूसरे की दीवार पर लिख दिए विवादित नारे, वीडियो वायरल होने पर सामने आया सच

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के पैतृक गांव दोसांझ कलां के पास एक दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये नारे दलजीत दोसांझ के पैतृक घर के बाहर लिखे गए हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह दावा सही नहीं है।

बताया जा रहा है कि गोराया के नजदीक स्थित दोसांझ कलां में कुछ लोगों ने एक मकान की दीवार पर स्प्रे से विवादित नारे लिखे थे। घटना के बाद संबंधित नारों को मिटा दिया गया। यह भी पढ़ें- इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या मामले में पंजाब पुलिस का एक्शन, गुजरात से एक आरोपी गिरफ्तार दलजीत के घर के बाहर नहीं लिखे गए नारे इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि जिस दीवार पर नारे लिखे गए, वह लजीत दोसांझ के पैतृक घर की दीवार नहीं है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, नारे उनके पैतृक घर के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के मकान की दीवार पर लिखे गए थे।