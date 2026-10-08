इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या मामले में पंजाब पुलिस का एक्शन, गुजरात से एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू (मधू सूदन) हत्याकांड को अमृतसर पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सहयोग से पंजाब पुलिस ने गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब हत्या की साजिश, मुख्य हमलावरों और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल आज, शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या की योजना किसने बनाई, हमलावरों को किसने निर्देश दिए और वारदात के बाद आरोपित किस तरह पंजाब से बाहर पहुंचे।

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। गोली लगने से मैड संधू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हत्या के बाद पुलिस ने मामले में संदिग्धों की पहचान शुरू की। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस की टीम गुजरात पहुंची, जहां से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ कर पुलिस हत्या के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है।