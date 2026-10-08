पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CM ऑफिस में CBI जांच के खिलाफ याचिका की सुनवाई कल तक टली

रोहित कुमार,चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक टल गई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई कल की जाएगी, क्योंकि न्यायमूर्ति शील नागू को संबंधित फाइल देर से प्राप्त हुई है।

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले को कल लिया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सीबीआई की ओर से किसी भी तात्कालिक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब दूसरे न्यायाधीश को फाइल देखने का अवसर ही नहीं मिला है तो अंतरिम आदेश कैसे पारित किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को भी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। यह आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

ED के खत को लेकर शुरू हुआ था विवाद जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब पुलिस को कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के दौरान सामने आया था कि ईडी ने नितिन गोहल नामक व्यक्ति से जुड़े आरोपों को भी चिह्नित किया था। आरोप है कि वह पंजाब सरकार से विभिन्न प्रकार के लाभ लेने के इच्छुक लोगों और संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता था।

आरोपों में तबादलों में मदद, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच दिलाने, हथियार लाइसेंस हासिल कराने और अन्य लाभ दिलाने जैसी बातें शामिल हैं। हाई कोर्ट ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद सीबीआई को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे।