Nana Patekar अलविदा! जब श्री हरिमंदिर साहिब में बर्तनों की सेवा कर बोले थे- 'रब का शुक्र है जीते जी दर्शन हो गए'

अनुज शर्मा, अमृतसर। बॉलीवुड में अपने डॉयलॉग्स के लिए मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर अपने गोवा स्थित घर में बेहोश मिले थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस अदाकार का पंजाब से कोई डायरेक्ट लिंक को नहीं हैं, लेकिन दो बार नाना पाटेकर ने अमृतसर आकर पंजाबियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी थी।

वे साल 2018 के जनवरी में अपनी पत्नी नीलकांती पाटेकर के साथ अमृतसर पहुंचे थे। उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका था, ये उनके श्री हरिमंदिर साहिब में पत्नी के साथ पहली व आखिरी दर्शन रहे। इस दौरान उन्होंने जहां श्री हरिमंदिर साहिब की पूरी परिक्रमा की, वहीं बर्तनों की सेवा भी निभाई थी।

यहां भी उनके फैंस ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें देखते ही सभी ने उन्हें घेर लिया था। उनके साथ सेल्फी ली। लेकिन बड़ी मिठास के साथ व हंसते हुए उन्होंने ने सभी के साथ बात की थी। लेकिन ये भी ध्यान रखा था कि उनकी पत्नी को किसी फैंन के कारण दिक्कत न हो। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था-

बीएसएफ द्वारा आयोजित दौड़ को रवाना करते हुए नाना पाटेकर। बीएसएफ के नशे के खिलाफ दौड़ में लिया हिस्सा 27 मार्च 2022 को नाना पाटेकर को फिर से अमृतसर आने का मौका मिला। इस बार उन्हें बीएसएफ की तरफ से बुलाया गया था। वह इस दौड़ से एक दिन पहले ही अमृतसर पहुंच गए थे और बीते दिन उन्होंने अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी भी देखी थी।