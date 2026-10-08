सड़क निर्माण के लिए पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से मांगी पौधारोपण के लिए जमीन

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में घटते वन क्षेत्र और सड़क परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पंजाब सरकार से उन क्षेत्रों में भरपाई के मकसद से पौधारोपण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मांगा है, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) को सड़क निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में वन क्षेत्र लगातार कम होने और पौधारोपण की योजना के प्रभावी नहीं होने पर चिंता जताई। पीठ ने यह भी जानने का प्रयास किया कि जिन क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जाते हैं, वहां भरपाई के बदले पौधारोपण के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है या नहीं।

उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए पौधारोपण कानूनी रूप से अनिवार्य है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और रणनीतिक दृष्टि से कुछ सड़कों का निर्माण आवश्यक है। इसलिए सड़क परियोजनाओं को केवल पेड़ों की कटाई के कारण रोका नहीं जा सकता।

पीठ ने पूछा कि क्या पेड़ों की कटाई वाली जगह भरपाई करने को पांच किलोमीटर के दायरे में पौधारोपण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है। इस पर तुषार मेहता ने बताया कि कुछ मामलों में जमीन उपलब्ध कराई जाती है, जबकि कुछ मामलों में पांच किलोमीटर के दायरे में जमीन मिलना संभव नहीं होता। हालांकि, ऐसे मामलों में दूसरी जगह पौधारोपण किया जा रहा है।

परियोजनाएं रुकने पर जताई चिंता NHAI की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के निर्देश के कारण सार्वजनिक परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सड़क निर्माण के कई काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह सड़क निर्माण के लिए आवश्यक जमीन वाले क्षेत्रों में भरपाई करने को पौधारोपण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पेश करे।