वोटर सूची से छूटे लोगों को मिलेगा एक और मौका? हर बूथ पर शिविर लगाने और SIR की समय सीमा बढ़ाने की उठी मांग

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से छूट गए पात्र लोगों को नाम जुड़वाने का मौका देने के लिए हर मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाए जाएं। साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया को कम से कम दो सप्ताह आगे बढ़ाया जाए। यह मांग पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा को पत्र भेजकर की है। पत्र की प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी भेजी गई है।

कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने यह मांग उन्होंने कहा कि दिल्ली में 9 और 11 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाने की घोषणा की गई है। इन शिविरों में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के फार्म-6 भरवाए जाएंगे। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर भी ऐसे लोगों की मदद करेंगे।

सिद्धू ने कहा कि पंजाब में 1 अक्टूबर को जारी बयान में बीएलओ द्वारा घर से दस्तावेज लेने और जिलों में हेल्प डेस्क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे अब क्या कर सकते हैं। इससे कई लोग यह समझ सकते हैं कि नाम जुड़वाने का मौका खत्म हो गया है।