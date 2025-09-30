Language
    जालंधर में साईं दास स्कूल में होगा शहर के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन, पहले फूंकी जाएगी भ्रष्टाचार की प्रतिमा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:12 PM (IST)

    जालंधर में विजयदशमी पर शहर के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन साईं दास स्कूल में होगा। मॉडल हाउस में रावण से पहले भ्रष्टाचार का पुतला फूंका जाएगा। सूर्या एंक्लेव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा जिसका उद्देश्य मैं नहीं हम का संदेश देना है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी में रावण का स्वरूप पहुंचेगा। शहर में 20 जगहों पर दशहरे के व्यापक आयोजन होंगे।

    जालंधर में विजयदशमी पर शहर के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन साईं दास स्कूल में होगा (फोटो: जागरण)

    शाम सहगल, जालंधर। विजयदशमी को लेकर दो अक्टूबर को शहर में होने वाले दशहरा उत्सव में विभिन्न संस्थाओं ने इस बार कुछ अलग करने की तैयारियां भी की है। जिसमें किसी ने इस बार शहर में सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन करने की तैयारी की है, तो किसी ने रावण, कुंभकरण तथा मेघनाथ के पुतलों से पहले सामाजिक सरोकारों को लेकर संदेश देने का फैसला लिया है।

    इस बीच पुतलों को अग्नि भेंट से पहले 'मैं' नहीं 'हम' का संदेश देने के लिए हजारों की संख्या में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा के पाठ का उच्चारण करने का फैसला लिया है। हालांकि शहर में छोटी बड़ी संस्थाओं को मिलाकर 70 के करीब दशहरा उत्सव के आयोजन होंगे। जिसमें बीस के करीब संस्थाओं द्वारा व्यापक स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। जिसे लेकर इन संस्थाओं द्वारा लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है।

    साईं दास स्कूल की ग्राउंड में होगा शहर के सबसे ऊंचे पुतले का दहन

    श्री महाकाली मंदिर दशहरा कमेटी की तरफ से सांई दास स्कूल पटेल चौक की ग्राउंड में होने वाले दशहरा उत्सव के दौरान इस बार शहर में सबसे ऊंचे रावण का पुतला तैयार करवाया गया है। इस बारे में संस्था के आजीवन अध्यक्ष तरसेम कपूर बताते हैं कि सौ फुट के रावण के पुतले का दहन करने के दौरान सबसे पहले उसके मुंह से चिंगारियां निकलेगी।

    जो राम भक्तों के आकर्षण का केंद्र होंगे। इसी तरह देवी देवताओं के 200 स्वरूप सजाकर प्राचीन लाहोरियां मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर माडल हाउस की तरफ से दशहरा ग्राउंड माडल हाउस में होने वाले दशहरा उत्सव में रावण, कुंभकरण तथा मेघनाथ से पहले भ्रष्टाचार का पुतला फूंका जाएगा। संस्था के अध्यक्ष दिनेश शर्मा बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। ऐसे में भ्रष्टाचार का पुतला फूंक समाज में जागरूक होने का संदेश दिया जाएगा।

    हजारों की संख्या में एक साथ करेंगे हनुमान चालीसा का सामूहिक उच्चारण

    इसी तरह मां भारती सेवा संघ की तरफ से सूर्या एंक्लेव में होने वाले दशहरा उत्सव में पुतलों के दहन से पूर्व हजारों की संख्या में श्री राम भक्त श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक उच्चारण करेंगे। संस्था के अध्यक्ष विवेक खन्ना बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य 'मैं' नहीं 'हम' का संदेश देना है।

    एक तरफ अहंकार में चूर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का उच्चारण कर हम की प्रेरणा दी जाएगी। इसी तरह श्री रामलीला कमेटी मंदिर नौहरियां की तरफ से बलटन पार्क में मनाए जा रहे 147वें दशहरा उत्सव से पूर्व निकाली जाने वाली शोभायात्रा में रावण का स्वरूप बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठकर ग्राउंड तक पहुंचेगा।

    इसी तरह भगवान श्री राम भी लग्जरी गाड़ी में सवार होकर ग्राउंड में आएंगे। संस्था के प्रवक्ता हेमंत शर्मा बताते हैं कि ग्राउंड में पहुंचने पर भगवान श्री राम तथा रावण के बीच युद्ध का मंचन राम भक्तों के आकर्षण का केंद्र होगा।

    दहन के समय नहीं होगा पंचक या भद्रा का साया

    इस बारे में हरि दर्शन मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित प्रमोद शास्त्री बताते हैं कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाते दशहरे पर इस बार पंचक या फिर भद्रा का साया नहीं होगा। हालांकि यह तिथि एक अक्टूबर को शाम 7.02 बजे शुरू हो जाएगी जो दो अक्टूबर को शाम 7.10 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के बीच दो अक्टूबर को मनाए जा रहे दशहरा उत्सव के दौरान पुतलों के दहन का शुभ मुहूर्त 6.03 से लेकर 7.10 बजे तक रहेगा।

    शहर में करीब बीस जगहों पर होंगे व्यापक आयोजन

    दशहरा उत्सव को लेकर छोटी बड़ी संस्थाओं को मिलाकर 70 जगह पर दशहरा मनाया जाएगा। जिसमें बीस के करीब संस्थाओं द्वारा व्यापक स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। जिनमें से इन जगहों पर व्यापक आयोजन होंगे।

    - साईं दास स्कूल पटेल चौक का खेल मैदान।

    - पुडडा ग्राउंड, लाडोवाली रोड।

    - ब्रह्म अखाड़ा ग्राउंड।

    - बलटन पार्क।

    - मॉडल हाउस दशहरा ग्राउंड।

    - बस्ती शेख दशहरा ग्राउंड।

    - नेता जी पार्क मास्टर तारा सिंह नगर।

    - रेलवे क्वार्टर रोड।

    - छावनी दशहरा ग्राउंड।

    - कैंट ग्राउंड

    - आदर्श नगर पार्क।

    - ढन्न मोहल्ला ग्राउंड।

    - बस्ती पीर दाद रोड।

    - कनाल सर्किट, कपूरथला रोड।

    यह बरतें सावधानियां

    - दशहरा मेले में ज्वेलरी व कैश ना लेकर जाएं।

    - छोटे बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें।

    - बच्चों के जेब में घर का पता व मोबाइल नंबर डाल कर रखें।

    - भीड़ में किसी संदिग्ध की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    - अस्थमा के मरीज पटाखों के प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें।

    - पुतलों का दहन होने के दौरान लकड़ियांं उठाने से परहेज करें।