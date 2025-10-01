खड़गे-राहुल गांधी की सिफारिश पर दोबारा लोकसभा समिति अध्यक्ष बने चरणजीत सिंह चन्नी, अच्छे कार्यों के लिए मिला संसद रत्न पुरस्कार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को फिर से लोकसभा स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सिफारिश पर उन्हें यह पद मिला है। उन्होंने किसानों को एमएसपी की गारंटी और पराली प्रबंधन के लिए मुआवजे की सिफारिश की थी। उनके अच्छे कार्यों के कारण उन्हें संसद रत्न पुरस्कार भी मिला है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को एक बार फिर लोकसभा स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सिफारिश पर लोकसभा अध्यक्ष ने चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि, पशुपालन, डेयरी, मच्छी पालन, सहकारिता और खाद्य प्रसंस्करण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

इस समिति में पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर बादल सहित लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। पिछले वर्ष इसी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी के किसानों, खेत मजदूरों के पक्ष में दी गई रिपोर्टों के आधार पर उन्हें यह पद पुनः दिया गया है।