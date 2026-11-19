जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के बूटा मंडी स्थित रविदास चौक पर जातिसूचक गालियां देने और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दलित समाज व स्थानीय लोगों ने धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रविदास चौक के दोनों तरफ सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात ठप हो गया और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शनकारी आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला बैंक कालोनी शू मार्केट के पास का बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, स्थानीय कारोबारी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रविंद्र चौधरी के बेटे का रास्ता फुटवियर कारोबारी वरुण महाजन उर्फ बिट्टू महाजन ने रोक लिया।