जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के न्यू कलगीधर कालोनी में एक रिहायशी घर में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का डीजे उपकरण और स्क्रीन जलकर राख हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि घटना के समय घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे जानी नुकसान होने से बच गया।

सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्यूरो मॉल के पास स्थित न्यू कलगीधर कॉलोनी में एक घर से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। इसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। आग तेजी से फैलने के कारण घर में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया।