जालंधर की कलगीधर कॉलोनी के घर में लगी भीषण आग, लाखों का DJ का सामान जलकर राख
जालंधर के क्यूरो मॉल के पास स्थित न्यू कलगीधर कॉलोनी में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। हादसे ...और पढ़ें
HighLights
जालंधर के न्यू कलगीधर कॉलोनी में घर में लगी आग।
लाखों रुपये के डीजे उपकरण और स्क्रीन जलकर राख।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कोई जनहानि नहीं।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के न्यू कलगीधर कालोनी में एक रिहायशी घर में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का डीजे उपकरण और स्क्रीन जलकर राख हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि घटना के समय घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे जानी नुकसान होने से बच गया।
सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्यूरो मॉल के पास स्थित न्यू कलगीधर कॉलोनी में एक घर से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। इसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। आग तेजी से फैलने के कारण घर में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया।
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फोन पर मिली आग लगने की सूचना
डीजे संचालक ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। उन्हें दोपहर करीब एक बजे फोन पर घर में आग लगने की सूचना मिली। वह तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक घर में रखा डीजे का कीमती सामान और स्क्रीन जल चुके थे। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है।
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दमकल विभाग ने पाया काबू
दमकल कर्मी नरेश कुमार के अनुसार, कंट्रोल रूम में आग लगने की सूचना मिलते ही टीम गाड़ी लेकर मौके पर पहुंची। घर बंद था और अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई और उसे आसपास के घरों तक फैलने से रोक लिया। हादसे में घर का सामान जल गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
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