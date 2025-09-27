Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में नर्स की हत्या के मामले में वांछित आरोपित ने कर ली आत्महत्या, मामले की जांच कर रही पुलिस

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:04 PM (IST)

    जालंधर में नेहरू गार्डन स्कूल के पास एक होटल में 23 वर्षीय नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी जिसके बाद पुलिस ने उसके साथी जतिंदर पर हत्या का मामला दर्ज किया था। अब सूचना है कि जतिंदर ने भी उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नर्स की हत्या के मामले में वांछित आरोपित ने की आत्महत्या

    सुक्रांत, जालंधर। नेहरू गार्डन स्कूल के पास स्थित होटल में 23 वर्षीय नर्स की संदिग्ध हालात में मौत के बाद पुलिस ने युवती के साथी जतिंदर पर हत्या का केस दर्ज किया था। उस पर आरोप था कि शादी का दबाव डालकर युवती को होटल में बुलाया और फिर उसे जहर दे दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक यूपी में रहने वाले युवक ने भी आत्महत्या कर ली है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के पास भी ऐसी सूचना है और पुलिस इस बारे में पता लगाने के लिए यूपी पुलिस के साथ संपर्क साध रही है।

    बता दें कि पुलिस के हाथ खाली हैं कि युवती की हत्या हुई या आत्महत्या की है। अभी तक पता नहीं है कि आखिर होटल में हुआ क्या था, क्योंकि इसकी जानकारी जालंधर पुलिस को जतिंदर के मिलने के बाद ही मिलने वाली थी। इस मामले में तीन हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन मृतका के परिवार वालों को यह पता नहीं चल पाया है कि युवती होटल में खुद गई या जतिंदर ले गया था। जहर वहां पर कैसे आया? दोनों में शादी करने को लेकर विवाद हुआ था या फिर कोई और कारण रहा था।

    दो सितंबर को नेहरू गार्डन स्कूल के सामने गली में स्थित एक होटल के कमरे में 23 वर्षीय नर्स का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर मृतका के दोस्त जतिंदर कुमार को आरोपित बनाया था। बटाला निवासी मृतका की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जतिंदर उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन बेटी ने इनकार कर दिया था। इसी रंजिश में उसने झांसा देकर बेटी को होटल बुलाया और वहां जहर देकर उसकी हत्या कर दी।

    शिकायत में बताया कि उनकी बेटी अनमोल अस्पताल में स्टाफ नर्स थी और दो महीने पहले उसने दूसरी जगह नौकरी शुरू की थी। वह पीजी में ही रहती थी। घटना वाले दिन ड्यूटी पर जाने के बाद बेटी ने फोन कर मां को बताया था कि खराब मौसम के कारण वह घर नहीं आएगी। शनिवार को जब मां ने बेटी को फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। चिंतित होकर उन्होंने बेटे को बताया। बेटे ने दोस्त को पता लगाने को कहा।