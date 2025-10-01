जालंधर में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, एक ही अस्पताल में काम करते थे दोनों; आरोपी की तलाश जारी
पंजाब के जालंधर में नकोदर रोड पर स्थित एक अस्पताल में काम करने वाले युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपी के तलाश में छापामारी भी कर रही है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। नकोदर रोड पर स्थित एक अस्पताल में काम करने वाले युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित के खिलाफ थाना छह की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपित की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। पवन कुमार भी उसी अस्पताल में काम करता था। थाना छह की पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह अस्पताल में काम करती है और पवन भी वहीं काम करता था।
पवन ने उसे नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और उसने उसे शादी का झांसा दिया। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पता चला कि पवन शादीशुदा है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। आरोपित फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापामारी कर रही है।
