जालंधर में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, एक ही अस्पताल में काम करते थे दोनों; आरोपी की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, जालंधर। नकोदर रोड पर स्थित एक अस्पताल में काम करने वाले युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित के खिलाफ थाना छह की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपित की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। पवन कुमार भी उसी अस्पताल में काम करता था। थाना छह की पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह अस्पताल में काम करती है और पवन भी वहीं काम करता था।