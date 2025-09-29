Language
    जालंधर में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौत, हिट एंड रन का केस दर्ज

    By sukrant safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:52 PM (IST)

    जालंधर के भोगपुर में हिट एंड रन मामले में एक युवक की मौत हो गई। लुधियाना के साहनेवाल निवासी जुमाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके भतीजे सलामत खान को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से मदद ली जा रही है।

    हादसे में युवक की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जालंधर। भोगपुर में हिट एंड रन मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। साहनेवाल, लुधियाना के जुमाल ने शिकायत दर्ज करवाई है।

    उसने बताया कि शनिवार को उसका भतीजा सलामत खान निवासी फोकल प्वाइंट, लुधियाना सड़क हादसे का शिकार हो गया। एक अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सलामत को टक्कर मार दी और फरार हो गया।

    हादसे में गंभीर चोटें आने के बाद उसे सिविल अस्पताल, जालंधर ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाना साहनेवाल पुलिस ने बताया कि आरोपित वाहन चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों की मदद ली जा रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपित चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

