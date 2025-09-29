जालंधर में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौत, हिट एंड रन का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जालंधर। भोगपुर में हिट एंड रन मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। साहनेवाल, लुधियाना के जुमाल ने शिकायत दर्ज करवाई है।

उसने बताया कि शनिवार को उसका भतीजा सलामत खान निवासी फोकल प्वाइंट, लुधियाना सड़क हादसे का शिकार हो गया। एक अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सलामत को टक्कर मार दी और फरार हो गया।

हादसे में गंभीर चोटें आने के बाद उसे सिविल अस्पताल, जालंधर ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना साहनेवाल पुलिस ने बताया कि आरोपित वाहन चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों की मदद ली जा रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपित चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।