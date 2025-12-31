Language
    जालंधर में तेज रफ्तार इनोवा ने टेम्पो को मारी टक्कर, 2 की मौत और 5 घायल; चालक फरार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    तेज रफ्तार कार चालक टेम्पो को टक्कर मार भागा, हादसे में दो की मौत, पांच घायल।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर से भोगपुर हाईवे पर गांव रायपुर के पास एक तेज रफ्तार इनोवा कार चालक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    हादसे में टेम्पो में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क के बीच क्षतिग्रस्त टेम्पो खड़े रहने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और राहगीरों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    इसकी सूचना राहगीरों द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स को दी गई। सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी एएसआई सतनाम सिंह ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और संबंधित थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना मकसूदां की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।