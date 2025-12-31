जालंधर में तेज रफ्तार इनोवा ने टेम्पो को मारी टक्कर, 2 की मौत और 5 घायल; चालक फरार

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर से भोगपुर हाईवे पर गांव रायपुर के पास एक तेज रफ्तार इनोवा कार चालक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में टेम्पो में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क के बीच क्षतिग्रस्त टेम्पो खड़े रहने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और राहगीरों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।