    जालंधर के मॉडल टाउन से अचानक लापता हुआ नाबालिग, सामान लेने के लिए घर से गया था बाहर

    By sukrant safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:55 PM (IST)

    जालंधर के मॉडल टाउन से 14 साल का सिद्धार्थ लापता हो गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई न होने पर मसंद चौक पर धरना दिया जिससे यातायात बाधित हुआ। परिजनों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मॉडल टाउन से नाबालिग लापता, कार्रवाई न होने पर स्वजनों ने लगाया धरना।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के मॉडल टाउन के पास लिंक रोड से शुक्रवार को 14 वर्षीय सिद्धार्थ नामक बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। शुक्रवार शाम घर का सामान लेने निकला बच्चा देर रात तक घर नहीं लौटा। स्वजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद परिवार ने थाना छह पुलिस को शिकायत दी।

    आरोप है कि शिकायत के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मॉडल टाउन की रहने वाली लापता बच्चे की मां अनुराधा ने बताया कि उनका बेटा सिद्धार्थ शुक्रवार रात करीब साढ़े सात बजे घर से बाजार जाने के लिए निकला था।

    जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो उन्होंने पहले रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की। नाकाम रहने पर पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर शनिवार को स्वजनों, रिश्तेदार और इलाका निवासी मसंद चौक पहुंचे और धरना दिया।

    धरने से यातायात प्रभावित

    धरने के चलते मसंद चौक पर ट्रैफिक जाम लग गया। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की।

    परिवार का कहना है कि पुलिस तुरंत बच्चे को ढूंढ़ने के लिए टीम गठित करे और मामले में गंभीरता दिखाए। वहीं, धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मामला अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है।