जालंधर में गवाही न देने की रंजिश में घर पर पत्थर-तलवारों से खौफनाक हमला, 10 आरोपी CCTV में कैद

संवाद सहयोगी, जालंधर। बस्ती बावा खेल पिंक सिटी कालोनी में केस में गवाही देने से मना करने की रंजिश के चलते बदमाशों ने घर पर ईट पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गनीमत रही कि हमले के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन घर नुकसान जरूर हुआ।

घर पर हमला करते हुए 8-10 युवक घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने संबंधित थाने की पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पिंक सिटी के रहने वाले राज कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी गली में युवकों का किसी के साथ विवाद हुआ था और उनके घर कैमरे लगे हुए थे, जिसके चलते युवकों ने उनकी तरफ से केस में गवाही देने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया था।

इसी बात की रंजिश युवकों ने मन में रखी हुई थी और उसी रंजिश के चलते रविवार रात उन्होंने घर पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, वहीं घर रहने वाले सफओला ने बताया गली में रहने वाले युवकों के साथ उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी।

वह जब भी गली से निकलता था तो वह उसे देख कर गाली गलौज करते थे। इसी के चलते रविवार रात उन्होंने उसके घर पर हमला कर दिया और हमले के दौरान वह सीसीटीवी में कैद न हो इसलिए वह भागते समय घर के बाहर लगे कैमरों को तोड़ गए, जिसकी सूचना उन्होंने थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस को दी।