Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर में गवाही न देने की रंजिश में घर पर पत्थर-तलवारों से खौफनाक हमला, 10 आरोपी CCTV में कैद

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    जालंधर की बस्ती बावा खेल पिंक सिटी कॉलोनी में एक घर पर पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला किया गया। यह हमला केस में गवाही देने से इनकार करने की रंजिश ...और पढ़ें

    Hero Image

    केस में गवाही देने से इनकार किया तो बदमाशों ने घर पर किया पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। बस्ती बावा खेल पिंक सिटी कालोनी में केस में गवाही देने से मना करने की रंजिश के चलते बदमाशों ने घर पर ईट पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गनीमत रही कि हमले के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन घर नुकसान जरूर हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर पर हमला करते हुए 8-10 युवक घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने संबंधित थाने की पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

    पिंक सिटी के रहने वाले राज कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी गली में युवकों का किसी के साथ विवाद हुआ था और उनके घर कैमरे लगे हुए थे, जिसके चलते युवकों ने उनकी तरफ से केस में गवाही देने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया था।

    इसी बात की रंजिश युवकों ने मन में रखी हुई थी और उसी रंजिश के चलते रविवार रात उन्होंने घर पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, वहीं घर रहने वाले सफओला ने बताया गली में रहने वाले युवकों के साथ उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी।

    वह जब भी गली से निकलता था तो वह उसे देख कर गाली गलौज करते थे। इसी के चलते रविवार रात उन्होंने उसके घर पर हमला कर दिया और हमले के दौरान वह सीसीटीवी में कैद न हो इसलिए वह भागते समय घर के बाहर लगे कैमरों को तोड़ गए, जिसकी सूचना उन्होंने थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस को दी।

    सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई।