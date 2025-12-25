Language
    होशियारपुर में नशीली गोलियों के साथ महिला गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

    By Parveen Kumari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    टांडा पुलिस ने चंडीगढ़ कॉलोनी के पास एक महिला को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ टांडा गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने बताया कि पुलिस टीम ने गश् ...और पढ़ें

    नशीली गोलियों के साथ एक महिला गिरफ्तार।

    संवाद सहयोगी, टांडा उड़मुड़। टांडा पुलिस टीम ने चंडीगढ़ कॉलोनी के पास एक महिला को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ टांडा गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने बताया कि जिला पुलिस मुखी संदीप कुमार मलिक और डीएसपी दविंदर सिंह बाजवा के दिशा निर्देशों अधीन नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एएसआई मनिंदर कौर की टीम ने यह सफलता हासिल की है।

    उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी तो चंडीगढ़ कॉलोनी टांडा की रहने वाली प्रिया पत्नी अजय को 55 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी महिला से गोलियों की सप्लाई लाइन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।