होशियारपुर में नशीली गोलियों के साथ महिला गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

संवाद सहयोगी, टांडा उड़मुड़। टांडा पुलिस टीम ने चंडीगढ़ कॉलोनी के पास एक महिला को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ टांडा गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने बताया कि जिला पुलिस मुखी संदीप कुमार मलिक और डीएसपी दविंदर सिंह बाजवा के दिशा निर्देशों अधीन नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एएसआई मनिंदर कौर की टीम ने यह सफलता हासिल की है।