वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का प्रयास निंदनीय, होशियारपुर में सीपीआईएम सीटू ने अमेरिका के खिलाफ किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, माहिलपुर। सीपीआईएम सीटू के न्यौते पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को उनके देश से निकालकर गिरफ्तार करने की जो शरारत की। वह इसलिए की क्योंकि वेनेजुएला एक सोशलिस्ट देश होने के नाते अमेरिका के धोखे और उसकी नीतियों को नजरअंदाज करता था।

उसे ट्रंप की अपने प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और देश को गुलाम बनाने की नीति पसंद नहीं थी। इसी तरह यूएस साम्राज्य ने क्यूबा, ईरान, इराक पर हमला किया और इन देशों की नाकाबंदी की। आज ट्रंप इन्हीं नीतियों पर चलकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है।