वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का प्रयास निंदनीय, होशियारपुर में सीपीआईएम सीटू ने अमेरिका के खिलाफ किया प्रदर्शन
सीपीआईएम सीटू ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के प्रयास की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, माहिलपुर। सीपीआईएम सीटू के न्यौते पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को उनके देश से निकालकर गिरफ्तार करने की जो शरारत की। वह इसलिए की क्योंकि वेनेजुएला एक सोशलिस्ट देश होने के नाते अमेरिका के धोखे और उसकी नीतियों को नजरअंदाज करता था।
उसे ट्रंप की अपने प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और देश को गुलाम बनाने की नीति पसंद नहीं थी। इसी तरह यूएस साम्राज्य ने क्यूबा, ईरान, इराक पर हमला किया और इन देशों की नाकाबंदी की। आज ट्रंप इन्हीं नीतियों पर चलकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है।
उसकी गुंडागर्दी और शरारतें दुनिया में नहीं चलेंगी। उसे हिटलर का इतिहास याद रखना चाहिए। इस मौके पर जिला सचिवकामरेड गुरनेक सिंह भज्जल, राज्य कमेटी सदस्य दर्शन सिंह मट्टू, महिंदर कुमार बडोआन तहसील सचिव, राज्य कमेटी सदस्य सुभाष मट्टू, जिला कमेटी सदस्य नीलम बडोआन, तहसील कमेटी सदस्य बलदेव राज, संघ विकास मंच नेता कुलविंदर सिंह, सतनाम सिंह तहसील कमेटी सदस्य ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि ट्रंप तेल के लिए खून बहाना और देश को बर्बाद करना तुरंत बंद करें।
