होशियारपुर में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बस; कई लोग घायल

तलवाड़ा-मुकेरियां मार्ग पर अड्डा झीर दा खूह के पास एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आईं जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। शुरुआती जांच में ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोना दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, तलवाड़ा (लुधियाना)। तलवाड़ा- मुकेरिया सड़क पर स्थित अड्डा झीर दा खूह के पास एक सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। गनीमत यह रही कि पेड़ के साथ टकराने से पहले बस की स्पीड थोड़ी कम हो गई और कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन बस में सवाल सवारियों मामूली रूप से घायल हो गईं।

जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा गया और प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार बस हाजीपुर से तलवाड़ा की ओर जा रही थी, जब अड्डा झीर दा खूह के पास पहुंची तो अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई और सफेदे के पेड़ से जा टकराई।

दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खो देना बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए। बस में सवार यात्रियों में से अधिकतर को मामूली चोटें लगी हैं।

घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। किसी भी यात्री की हालत गंभीर नही बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही तलवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है।