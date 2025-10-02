होशियारपुर में राइफल साफ करने के दौरान चली गोली, रिटायर्ड फौजी की मौत
दसूहा के दशमेश नगर में राइफल साफ करते समय गोली लगने से रिटायर्ड फौजी कुलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बेटे के अनुसार वह अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक साफ कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतक की पत्नी के बयान पर कार्रवाई की जा रही है।
संवाद सहयोगी, दसूहा (होशियारपुर)। दशमेश नगर में वीरवार को राइफल साफ करते समय गोली चल गई जिससे रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलविंदर सिंह के रूप में हुई है।
मृतक के बेटे ने बताया कि कुलविंदर सिंह फौज से रिटायर्ड थे। वह अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक की सफाई कर रहे थे तभी गोली चल गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं, थाना दसूहा के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि गोली चलने की खबर मिली थी जब मौके पर पहुंचकर देखा तो कुलविंदर सिंह की शव बरामदे में पड़ा था और पास ही उसकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी थी। मृतक की पत्नी परमजीत कौर के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
