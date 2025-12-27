पंजाब के होशियारपुर के जंगल में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली; तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, गढ़शंकर। माहिलपुर में मनी चेंजर और होशियारपुर स्थित एक दुकान में हुई लूट के मामले में वांछित आरोपितों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आरोपित घायल हो गया, जबकि दो अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना थाना गढ़शंकर के अंतर्गत आते गांव रामपुर बिलड़ों के जंगल में हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी संदीप मलिक और डीएसपी दलजीत सिंह खख पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

एसएसपी संदीप मलिक ने बताया कि कुछ दिन पहले माहिलपुर में मनी चेंजर की दुकान से मोटरसाइकिल सवारों ने चार लाख की लूट की थी। इसके बाद डीएसपी दलजीत सिंह खख की अगुआई में एसएचओ माहिलपुर मदन सिंह और एसएचओ गढ़शंकर गगनदीप सिंह सेखों की टीम ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी।

इसी बीच एक आरोपित दिलाबर सिंह जोरा निवासी शहबाजपुर, थाना राहों, जिला एसबीएस नगर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी तीन आरोपित फरार थे। शनिवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने संदिग्ध हालत में आरोपितों को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपितों का पीछा करते हुए ट्रैप लगाया।

जब पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार आरोपितों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फिर से फायरिंग की।

इस फायरिंग में एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी और एक मुलाजिम की बुलेट प्रूफ जैकेट में। पुलिस की जवाबी फायरिंग में ओंकार सिंह उर्फ गोरा के पैर में गोली लगी, जिसे सिविल अस्पताल गढ़शंकर में भर्ती कराया गया।