गुड न्यूज! होशियारपुर की मंडियों में धान खरीद शुरू, किसानों को मिल रही गजब की सुविधा

राज, होशियारपुर। जिले की दाना मंडियों में खरीफ सीजन की धान खरीद प्रक्रिया इस बार भी सुचारू रूप से चल रही है। मंडियों में एजेंसियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सफाई, पीने योग्य पानी और बैठने के इंतज़ाम किए गए हैं। मंडी बोर्ड और प्रशासन की ओर से खरीद के साथ-साथ लिफ्टिंग के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिले में कुल 81 दाना मंडियां हैं, जिनमें से इस समय 23 मंडियों में धान की आमद हो रही है और सभी जगह खरीद का काम भी आरंभ कर दिया गया है। केवल 29 सितम्बर को ही जिले की मंडियों में 2943 मेट्रिक टन धान पहुंचा था, जिनमें से 2834 मेट्रिक टन की खरीद एजेंसियों द्वारा की गई। वहीं अब तक जिले की मंडियों में कुल 6609 मेट्रिक टन धान की आमद दर्ज की जा चुकी है और इनमें से 6008 मेट्रिक टन धान की खरीद पूरी की गई है।

मंडी प्रशासन का कहना है कि किसानों की मेहनत के हर दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में डाला जा रहा है। अब तक किसानों को कुल 4 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी। किसानों ने भी सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों पर संतोष जताया है।

किसान गुरजीत सिंह गांव थापा थपला, करमजीत सिंह गांव शेरपुर गुलिडी ने कहा कि समय पर खरीद और भुगतान से उन्हें राहत मिली है और मंडियों में किए गए प्रबंध भी बेहतर हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में खरीद और लिफ्टिंग की गति को और तेज किया जाएगा, जिससे मंडियों में भीड़ या अव्यवस्था न हो। एजेंसियों की खरीद (मेट्रिक टन में) पनग्रेन – 3702 मार्कफेड – 1190 पनसप – 937 पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन – 134 एफसीआई – 0 अन्य ट्रेडर – 45 धान की खरीद में सबसे बड़ा हिस्सा इस बार भी पनग्रेन एजेंसी का रहा, जिसने 3702 मी. टन की खरीद की है।

मार्कफेड और पनसप ने भी संतोषजनक खरीद की है, जबकि एफसीआई ने अभी तक किसी भी प्रकार की खरीद नहीं की है। इसके अलावा निजी ट्रेडरों ने 45 मी. टन धान खरीदा है। प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों में धान की आमद बढ़ेगी और उसी अनुसार खरीद प्रक्रिया को तेज़ किया जाएगा।