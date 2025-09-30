Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुड न्यूज! होशियारपुर की मंडियों में धान खरीद शुरू, किसानों को मिल रही गजब की सुविधा

    By Parveen Kumari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:21 PM (IST)

    होशियारपुर जिले की मंडियों में खरीफ सीजन में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में उचित प्रबंध किए गए हैं। मंडी बोर्ड और प्रशासन खरीद के साथ लिफ्टिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    होशियारपुर की मंडियों में खरीफ सीजन की धान खरीद शुरू।

    राज, होशियारपुर। जिले की दाना मंडियों में खरीफ सीजन की धान खरीद प्रक्रिया इस बार भी सुचारू रूप से चल रही है।

    मंडियों में एजेंसियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सफाई, पीने योग्य पानी और बैठने के इंतज़ाम किए गए हैं। मंडी बोर्ड और प्रशासन की ओर से खरीद के साथ-साथ लिफ्टिंग के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में कुल 81 दाना मंडियां हैं, जिनमें से इस समय 23 मंडियों में धान की आमद हो रही है और सभी जगह खरीद का काम भी आरंभ कर दिया गया है। केवल 29 सितम्बर को ही जिले की मंडियों में 2943 मेट्रिक टन धान पहुंचा था, जिनमें से 2834 मेट्रिक टन की खरीद एजेंसियों द्वारा की गई। वहीं अब तक जिले की मंडियों में कुल 6609 मेट्रिक टन धान की आमद दर्ज की जा चुकी है और इनमें से 6008 मेट्रिक टन धान की खरीद पूरी की गई है।

    मंडी प्रशासन का कहना है कि किसानों की मेहनत के हर दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में डाला जा रहा है। अब तक किसानों को कुल 4 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी। किसानों ने भी सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों पर संतोष जताया है।

    किसान गुरजीत सिंह गांव थापा थपला, करमजीत सिंह गांव शेरपुर गुलिडी ने कहा कि समय पर खरीद और भुगतान से उन्हें राहत मिली है और मंडियों में किए गए प्रबंध भी बेहतर हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में खरीद और लिफ्टिंग की गति को और तेज किया जाएगा, जिससे मंडियों में भीड़ या अव्यवस्था न हो। एजेंसियों की खरीद (मेट्रिक टन में) पनग्रेन – 3702 मार्कफेड – 1190 पनसप – 937 पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन – 134 एफसीआई – 0 अन्य ट्रेडर – 45 धान की खरीद में सबसे बड़ा हिस्सा इस बार भी पनग्रेन एजेंसी का रहा, जिसने 3702 मी. टन की खरीद की है।

    मार्कफेड और पनसप ने भी संतोषजनक खरीद की है, जबकि एफसीआई ने अभी तक किसी भी प्रकार की खरीद नहीं की है। इसके अलावा निजी ट्रेडरों ने 45 मी. टन धान खरीदा है। प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों में धान की आमद बढ़ेगी और उसी अनुसार खरीद प्रक्रिया को तेज़ किया जाएगा।

    किसानों को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और मूल्य समय पर खातों में भेजा जाएगा। मंडी बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि किसानों के लिए यह सीजन पूरी तरह से पारदर्शी और परेशानी रहित बनाया जाएगा। इस प्रकार जिले की मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और समय पर भुगतान से किसानों में संतोष का माहौल है।