हजारी लाल, होशियारपुर। एक तरफ समाज में आज भी दहेज के लालच में बेटियों के रिश्ते तय होते हैं तो दूसरी तरफ सात समंदर पार इंग्लैंड में रहने वाले एक एनआरआई युवक ने बिना दहेज शादी करके मिसाल कायम की है। खास बात यह रही कि शादी में किसी तरह की कमी नहीं रखी गई। इंग्लैंड से लड़के का परिवार और राजस्थान के अलवर से लड़की का परिवार होशियारपुर पहुंचा।

यहां पांच सितारा होटल अंबर में 11 नवंबर को शाही अंदाज में विवाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में धूमधाम तो खूब हुई, लेकिन दहेज के नाम पर एक रुपया भी नहीं लिया गया। इंग्लैंड के हैकनी में रहने वाले सैल सिंह पेशे से सरकारी ड्राइवर हैं। उनका परिवार मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है।

सैल सिंह के पिता नीटू सिंह चाहते थे कि बेटे की शादी अपनी मिट्टी यानी भारत में ही हो। इसी सोच के साथ उन्होंने बेटे को भारत में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, बेटे सैल सिंह ने भी अपनी तरफ से एक बात साफ कर दी कि वह शादी जरूर करेगा, लेकिन दहेज में एक रुपया भी स्वीकार नहीं करेगा।

इसके बाद राजस्थान के अलवर निवासी जसप्रीत कौर के साथ उनका रिश्ता तय हुआ। दोनों परिवारों की सहमति के बाद विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। लड़के का परिवार इंग्लैंड से होशियारपुर पहुंचा, जबकि लड़की के परिजन अलवर से आए। 11 नवंबर को होटल अंबर में दोनों विवाह बंधन में बंध गए।