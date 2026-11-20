जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब में गन्ना किसानों की बकाया राशि जारी करने, गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने और 25 नवंबर से पहले गन्ना मिलों को चालू करवाने की मांग को लेकर माझा किसान संघर्ष कमेटी ने शुक्रवार को गुरदासपुर के बब्बरी बाइपास चौक पर पक्का धरना शुरू कर दिया है।

धरने के दौरान किसानों ने अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे की एक साइड का रास्ता रोक दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की गन्ने की फसल की बकाया राशि अभी तक पूरी तरह नहीं मिली है, जबकि पिराई सीजन को लेकर भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया।

इस वर्ष गन्ने का मूल्य घोषित न होने और गन्ना मिलों के संचालन में देरी के कारण किसानों में सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि एक तरफ उनकी पिछली फसल का भुगतान लंबित है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल तैयार होने के बावजूद मिलों के चालू होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।