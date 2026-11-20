रोहित कुमार, चंडीगढ़। क्लाउड पार्टिकल के नाम पर निवेशकों से करीब 3700 करोड़ रुपये जुटाने के कथित घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब से राज्यसभा के मनोनीत सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू को समन जारी किया है। उन्हें 25 नवंबर को जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

जांच एजेंसी वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों से संधू को प्राप्त फंड, वित्तीय लेन-देन की प्रकृति और रकम के इस्तेमाल के उद्देश्य की जानकारी जुटाना चाहती है। हालांकि, संधू इस मामले में आरोपी नहीं हैं और उन्हें किसी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि में सीधे भूमिका के आरोप में नहीं बुलाया गया है।

सतनाम सिंह संधू राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद हैं। वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर हैं। पंजाब के फिरोजपुर से संबंध रखने वाले संधू ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनके राज्यसभा मनोनयन और भाजपा से जुड़ाव के कारण ईडी का समन राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। जांच एजेंसी की ओर से फिलहाल उनके खिलाफ किसी अपराध में संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया गया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मॉडल के तहत करीब 3700 करोड़ रुपये जुटाए गए, जबकि लगभग 1800 करोड़ रुपये निवेशकों को किराये अथवा रिटर्न के रूप में वापस किए गए। ईडी का आरोप है कि बाकी रकम का इस्तेमाल भारी कमीशन देने, महंगी गाड़ियां खरीदने, सोना-हीरे खरीदने और संपत्तियों में निवेश करने सहित अन्य गतिविधियों में किया गया।