मुकेरियां में किसानों के धरने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक; एक युवक की गई जान
होशियारपुर के मुकेरियां में गन्ने के बकाए को लेकर हाइवे पर धरने के दौरान खड़ी ट्रॉली से बाइक टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई।
HighLights
मुकेरियां में किसान धरने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा।
हाईवे पर खड़ी ट्रॉली से बाइक टकराई, एक युवक की मौत।
पुलिस ने धरना समाप्त कर अज्ञात किसानों पर केस दर्ज किया।
सचिन शर्मा, मुकेरियां। होशियारपुर के मुकेरियां में गन्ने की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरना समाप्त करवा दिया। मुकेरियां में किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान हाईवे जाम करने के लिए सड़क पर एक ट्रॉली खड़ी की गई थी।
मंगलवार देर रात करीब 10 बजे इसी खड़ी ट्रॉली से एक मोटरसाइकिल टकरा गया, जिसमें सवार दो चचेरे भाई सवार थे। घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में उपचाराधीन है और हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान नितिश कुमार और जबकि चचेरे भाई साहिल कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है।
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किसी काम से निकले थे दोनों चचेरे भाई
दोनों मुकेरियां के गांव दगन के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर धरने के चलते खड़ी की गई ट्रॉली से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवकों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर किसानों का धरना समाप्त करवा दिया।
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पुलिस ने किसानों के खिलाफ मामला किया दर्ज
पुलिस ने इस मामले में अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद धरनास्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और हाईवे पर यातायात बहाल करवाया गया।
गौरतलब है कि किसान गन्ने की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देकर बैठे थे। प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर ट्रॉली खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध किया गया था। इसी बीच हुए इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरना समाप्त करवा दिया।
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