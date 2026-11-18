सचिन शर्मा, मुकेरियां। होशियारपुर के मुकेरियां में गन्ने की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरना समाप्त करवा दिया। मुकेरियां में किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान हाईवे जाम करने के लिए सड़क पर एक ट्रॉली खड़ी की गई थी।

मंगलवार देर रात करीब 10 बजे इसी खड़ी ट्रॉली से एक मोटरसाइकिल टकरा गया, जिसमें सवार दो चचेरे भाई सवार थे। घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में उपचाराधीन है और हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान नितिश कुमार और जबकि चचेरे भाई साहिल कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है।