मुनीष गारिया, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में भूमि और संसाधन लेकर यहां सीमेंट तैयार करने वाली कंपनियां प्रदेश के लोगों को ही अधिक दाम पर सीमेंट बेच रही हैं। इसके विपरीत साथ लगते राज्य पंजाब व हरियाणा में सीमेंट 15 से 20 रुपये सस्ता मिल रहा है। चिंतनीय बात यह है कि प्रदेश में सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार का इसकी कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है।

जीएसटी दरों में कटौती से मिली थी राहत पिछले साल जीएसटी की दरों में कमी से भले ही सीमेंट के दामों में गिरावट आई थी और एक बैग का दाम 380 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन उद्योगों ने थोड़ा-थोड़ा कर मूल्य फिर से वहीं पहुंचा दिए हैं। ऐसे में लोगों को आशियाना बनाना फिर महंगा पड़ने वाला है।

पांच रुपये की बढ़ोतरी मंगलवार रात से सीमेंट के दाम में पांच रुपये बढ़ोतरी कर दी है। अब सीमेंट का बैग 415 रुपये हो गया है। एसीसी गोल्ड 430 रुपये है। हिमाचल में तीन सीमेंट उद्योग हिमाचल में तीन सीमेंट कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। इनमें एसीसी का कारखाना बरमाणा (बिलासपुर), अंबुजा सीमेंट का दाड़लाघाट (सोलन) व अल्ट्राटेक का कारखाना भगेड़ी (सोलन) में है। तीनों ही कंपनियों में बनने वाला सीमेंट हिमाचल के साथ-साथ पंजाब, जम्मू-कश्मीर व हरियाणा में भी भेजा जाता है।

गरीब का आशियाना बनाने का सपना मुश्किल हिमाचल में तीनों सीमेंट की एक बोरी करीब 415 रुपये हो गई है। पंजाब में प्रति बोरी 15 से 20 रुपये कम में मिल रही है। सीमेंट के लगातार बढ़ रहे दाम से गरीब तबका व ठेकेदार परेशान हैं। गरीब तबके के लोगों को घर बनाने का सपना दूर होता लग रहा है।

सीमेंट के दामों पर नहीं सरकार का नियंत्रण भारत में सीमेंट के दाम तय करने के लिए सरकार का कोई स्थायी नियंत्रित मूल्य का नियम नहीं है। सीमेंट उद्योग एक मुक्त बाजार की तरह काम करता है, जिसका अर्थ है कि सीमेंट कंपनियां खुद अपनी लागत और बाजार की मांग के आधार पर कीमतें तय करती हैं।