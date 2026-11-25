हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर-जालंधर रोड स्थित सोनालिका ट्रैक्टर लिमिटेड के प्लांट में बुधवार तड़के तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। तेंदुए की गतिविधियां प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। करीब 12 बजे के आसपास उसकी मूवमेंट कैमरों में नजर आई। इसके बाद तेंदुआ एक शॉप के अंदर जाता दिखाई दिया, लेकिन वहां जाने के बाद उसका पता नहीं चल पाया। वन विभाग, एनिमल रेस्क्यू टीम और कंपनी की सर्च टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई हैं।

सोनालिका ट्रैक्टर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट अतुल शर्मा ने बताया कि तेंदुए की मूवमेंट को सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। प्लांट में कैमरों का नेटवर्क होने के कारण उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन भी मंगवाए गए हैं, जिनकी मदद से प्लांट के विभिन्न हिस्सों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल तेंदुआ एक शॉप में दाखिल हुआ था, वहां वन विभाग की टीम तलाश कर रही है।