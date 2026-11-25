डिजिटल डेस्क, तरनतारन। तरनतारन जिले के डलेके गांव में मंगलवार को सड़क के चौराहे के पास अज्ञात हमलावरों ने आम आदमी पार्टी की सरपंच मनजीत कौर और उनके पति सुखबीर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गनीमत रही कि इस जानलेवा हमले में दोनों बाल-बाल बच गए और किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने बुधवार को इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार को उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी (आप) की सरपंच मनजीत कौर के पति सुखबीर सिंह को हमलावरों ने घेर लिया। मनजीत कौर ने बताया कि जब हमलावरों ने कथित तौर पर चार गोलियां चलाईं, तब वह सुखबीर सिंह की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थीं।