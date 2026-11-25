तरनतारन: नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले AAP सरपंच के पति पर हमला, 4 राउंड हुए फायर
तरनतारन के डलेके गांव में आप सरपंच मनजीत कौर व पति सुखबीर सिंह पर चार गोलियां चलीं। दोनों सुरक्षित बचे। पुलिस ने आरोपी चिह्नित किए।
HighLights
तरनतारन में AAP सरपंच और पति पर हमला हुआ।
हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की, दोनों सुरक्षित बचे।
सरपंच ने हमले को नशे के खिलाफ आवाज से जोड़ा।
डिजिटल डेस्क, तरनतारन। तरनतारन जिले के डलेके गांव में मंगलवार को सड़क के चौराहे के पास अज्ञात हमलावरों ने आम आदमी पार्टी की सरपंच मनजीत कौर और उनके पति सुखबीर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गनीमत रही कि इस जानलेवा हमले में दोनों बाल-बाल बच गए और किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने बुधवार को इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार को उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी (आप) की सरपंच मनजीत कौर के पति सुखबीर सिंह को हमलावरों ने घेर लिया। मनजीत कौर ने बताया कि जब हमलावरों ने कथित तौर पर चार गोलियां चलाईं, तब वह सुखबीर सिंह की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थीं।
तरनतारन के SSP सुरेंद्र लांबा ने बताया कि सिंह को कोई भी गोली नहीं लगी। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
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आरोपियों की हुई पहचान
एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि उनका पीड़ित और उसके परिवार के साथ व्यक्तिगत विवाद भी था, और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। घटनाक्रम का सिलसिला स्थापित करने के लिए क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की जा रही है।
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नशे के खिलाफ उठाते थे आवाज
घटना के बारे में बात करते हुए, आप सरपंच ने आरोप लगाया कि यह हमला तरनतारन क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ उनके पति के विरोध से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ड्रग तस्करों ने नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें निशाना बनाया। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।
(इनपुट- पीटीआई)
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