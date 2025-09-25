आपसी रंजिश या लूट, होशियारपुर में NRI और उसके केयरटेकर की हत्या का सच क्या?

होशियारपुर के मोरांवाली में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। लूट नहीं रंजिश बनी हत्या की वजह। पुलिस को मृतका के किसी करीबी पर शक है। एनआरआई और उसकी केयरटेकर की तेजधार हथियार से हत्या की गई थी घर में लूटपाट नहीं हुई। पारिवारिक सदस्य को मनजीत कौर का केयरटेकर का काम पसंद नहीं था। पुलिस जांच में जुटी है जल्द होगा पर्दाफाश।

हजारी लाल\चंचल वर्मा, होशियारपुर। जिले के गांव मोरांवाली में दोहरे हत्याकांड के पीछे लूट नहीं है। रंजिशन हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस का शक मृतका मनजीत कौर के किसी खास पर है। हालांकि पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही है, लेकिन सूत्रों की मानें तो पुलिस को अहम लीड मिली है। जल्द ही आरोपित सलाखों के पीछे होगा।

वीरवार सुबह गढ़शंकर के गांव मोरांवाली में उस समय गमगीन माहौल बन गया, जब लोगों को मालूम पड़ा कि एनआरआई संतोख सिंह और उसकी केयरटेकर मनजीत कौर की घर के अंदर ही तेजधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। 65 वर्षीय संतोख सिंह कनाडा में रहता था और उसने करीबन पांच साल से 46 वर्षीय मनजीत कौर को केयरटेकर रखा था।

संतोख सिंह के कनाडा जाने पर भी मनजीत कौर मोरांवाली में ही रहती थी। मनजीत के दो बेटियां हैं और एक बेटा है। सभी शादीशुदा हैं। सूत्रों के अनुसार मनजीत कौर के एक पारिवारिक सदस्य को अच्छा नहीं लगता था कि वह मोरांवाली में एनआरआई संतोख सिंह के घर पर रहकर उसकी केयर टेक करे। मगर, इसकी परवाह किए बगैर मनजीत कौर यहां पर रह रही थी।

पुलिस इस दृष्टिकोण से भी दोहरे हत्याकांड को जोड़ कर देख रही है। दूसरे, जिस संतोख सिंह और मनजीत कौर की तेजधार हथियार से शरीर पर कई वार करके हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या करने के अलावा घर के किसी भी वस्तु से छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर लुटेरों ने हत्या को अंजाम दिया होता तो घर का सामान बिखरा होना था।

इससे साफ जाहिर होता है कि हत्या करने के पीछे की मंशा लूट नहीं बल्कि रंजिश थी। इस वजह से बड़े ही बेहरहमी तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। खूनी खेल खेलने के बाद हत्यारे ने घर के मेन गेट को बाहर से ताला लगा दिया था ताकि किसी को शक न हो कि अंदर कोई है।

उधर, मालूम पड़ा है कि पुलिस ने गांव वासियों, मनजीत कौर की बेटियों से पूछताछ के बाद हत्या आरोपित तक पहुंचाने की लीड मिली है। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके से भी तफ्तीश में पुलिस को क्लू मिला है कि मनजीत कौर के किसी खास ने ही रंजिश में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है।