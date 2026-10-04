शादी की तैयारियों के बीच छाया मातम, होशियारपुर में महीने पहले युवती ने निगला जहर; होने वाले पति पर लगे आरोप

हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर के एक घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदारों को बुलाने और शादी की रस्मों की तैयारियां होनी थीं, लेकिन इससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। शादी से करीब एक महीने पहले युवती ने जहरीली दवा निगल ली। हालत बिगड़ने पर उसे पहले मुकेरियां और बाद में जालंधर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामले में युवती के होने वाले पति को गिरफ्तार किया है। तलवाड़ा पुलिस के अनुसार गांव बहि नंगल निवासी ध्यान सिंह ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी राधा रानी बी-कॉम कर रही थी। उसकी शादी मैरा जट्टां निवासी राजीव कुमार के साथ तय हुई थी। दोनों परिवारों ने शादी की तारीख 3 नवंबर 2026 तय की थी।