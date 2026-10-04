5 रुपये की 'लेमन जीरा' के नाम पर सेहत से खिलवाड़! होशियारपुर में स्वास्थ्य विभाग की रेड, बिना लेबल मिश्रण मिला

हजारी लाल, होशियारपुर। पांच रुपये में मिलने वाली ठंडी लेमन जीरा बच्चों और शहरवासियों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कच्चे टोबे स्थित राजेश बेकरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापामारी के दौरान लेमन जीरा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला ऐसा मिश्रण मिला, जिस पर न कंपनी का नाम था और न ही उसके निर्माण और एक्सपायरी डेट अंकित थी।

यह मिश्रण कैपाकोला की बोतलों में भरकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने मिश्रण का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। अब जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि इसमें इस्तेमाल सामग्री खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी या नहीं। इसके साथ ही गंदगी से सनी ट्रे में पैटी-कुलचे, मियाद पार ब्रेड-पैटी और अन्य खाद्य सामग्री भी मिली। सबसे बड़ा सवाल पांच रुपये में बिक रही लेमन जीरा को लेकर उठा।

रोज करीब दो हजार बोतलें बिक जाती हैं विभागीय टीम के अनुसार बेकरी में लेमन जीरा की बिक्री काफी ज्यादा थी और रोज करीब दो हजार बोतलें बिकने की बात सामने आई। डा. भाटिया ने कहा कि बच्चों को पांच रुपये में बेची जा रही इस ड्रिंक की सामग्री और गुणवत्ता की जांच जरूरी है। यदि इसमें मानकों के विपरीत सामग्री पाई जाती है तो यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होगा।