    होशियारपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला, पुलिस ने पति और सुसर पर दर्ज किया केस

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:42 PM (IST)

    दसूहा पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में विवाहिता के बयान पर पति और ससुर को नामजद किया है। पीड़िता अमनप्रीत कौर ने बताया कि शादी के बाद उसका पति और ससुर उससे लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    दहेज प्रताड़ना के मामले में पति व ससुर नामजद।

    संवाद सहयोगी, दसूहा। दहेज प्रताड़ना के मामले में थाना दसूहा की पुलिस ने विवाहिता के बयान के आधार पर पति व ससुर को नामजद किया है। आरोपितों की पहचान अर्शदीप सिंह भाटिया पुत्र तेजिंदर सिंह भाटिया व तजिंदर सिंह भाटिया निवासी सुल्तान विंड रोड अमृतसर हाल निवासी इंग्लैंड के रुप में हुई है।

    पुलिस ने यह मामला विवाहिता अमनप्रीत कौर पुत्री हरभजन सिंह निवासी नजदीक चंडीदास हकीम, दसूहा के बयान पर दर्ज किया है। पुलिस को दिए अपने बयान में अमनप्रीत कौर ने बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी अर्शदीप सिंह भाटिया के साथ की थी।

    शादी के दौरान उसके पति ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज भी दिया था परंतु शादी के बाद उसका पति इंग्लैंड चला गया और उसके साथ संपर्क तोड़ दिया व हर बार फोन पर और दहेज लाने की बात करने लगा।

    इस में उसका ससुर भी शामिल था। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।