गाड़ी थी डीजल और चोर बता रहे थे पेट्रोल, बस एक चूक से चढ़ गए हत्थे; होशियारपुर में कार के साथ दो गिरफ्तार

होशियारपुर पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी चोरी की गाड़ी लेकर अमृतसर जाने की फिराक में हैं। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी को पकड़ा गया। जांच में गाड़ी के कागजात फर्जी पाए गए जिसके बाद आरोपियों ने गाड़ी चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, होशियारपुर। थाना माडल टाउन की पुलिस ने चोरी की गाड़ी सहित दो लोगों को काबू किया है। आरोपितों की पहचान अजय पाल सिंह उर्फ अजय निवासी गोइंदवाल साहिब, तरनतारन व शरणप्रीत सिंह उर्फ भूत निवासी गोइंदवाल साहिब, तरनतारन के रूप में हुई है।

एएसआइ सेवा दास ने बताया कि गत दिवस वह भंगी चोअ के पास पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे तो इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि उक्त आरोपित इलाके में घूम रहे हैं और एक चोरी की गाड़ी नंबर पीबी 02 सीडब्लयू 9154 जोकि मारुति कंपनी की है लेकर अमृतसर जाने की फिराक में हैं। उन्होंने सूचना के आधार पर तुरंत भगत नगर के पास टी प्वाइंट पर नाकेबंदी कर दी।

सूचना के आधार पर कुछ देर बाद उक्त आरोपित भगत नगर से निकले और जैसे ही टी प्वाइंट पर नाकेबंदी देखी वह गाड़ी को पीछे मोड़कर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान गाड़ी अचानक रिवर्स करते हुए बंद हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस मुलाजिमों ने तुरंत गाड़ी को घेर लिया और रोक कर गाड़ी के चालक से पूछताछ शुरू कर दी।

जिसमें आरोपित कोई उचित जवाब नहीं दे सके। जब उन्होंने आरसी दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने गाड़ी के डैश बोर्ड से आरसी निकाल कर दी। आरसी में गाड़ी पेट्रोल लिखी थी, परंतु गाड़ी डीजल थी। जिसपर उनका शक यकीन में बदल गया।