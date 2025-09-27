'महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5000 करोड़ का बजट, हरियाणा से सीखो', भाजपा नेता अविनाश राय की पंजाब सरकार को नसीहत

भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना ने हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सराहना की। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर महिलाओं से किए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया और उन्हें हरियाणा सरकार से सीख लेने की सलाह दी ताकि पंजाब की महिलाओं को भी लाभ मिल सके।

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। भाजपा के पूर्व राज्य सभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने कहा की हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक साल से भी काम समय में प्रदेश की मात्र शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें 2100 रूपए प्रति माह देने के लिए 5 हजार करोड़ का बजट रखा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खन्ना ने कहा कि भाजपा ने सदैव मातृ शक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। जिनका लाभ महिलाओं को सीधे तौर पर हो रहा है। खन्ना ने कहा की इसके विपरीत पंजाब कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिलाओं को 1000 रूपए प्रतिमाह देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया।