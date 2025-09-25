Language
    Hoshiarpur Accident: होशियारपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला, दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:46 PM (IST)

    होशियारपुर के तलवाड़ा-दौलतपुर मार्ग पर गांव मंगू मैरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक नशे में था और उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है जो कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) का रहने वाला था।

    तलवाड़ा तेज रफ्तार ट्रक ने ली स्कूटी सवार की जान। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, तलवाड़ा (होशियारपुर)। तलवाड़ा-दौलतपुर मुख्य मार्ग पर गांव मंगू मैरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक दौलतपुर से तलवाड़ा की ओर आ रहा था और ट्रक चालक नशे में था, लोगों ने ट्रक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया।

    मृतक की पहचान ज्योति प्रकाश पुत्र केसर सिंह निवासी दयाना थाना फतेहपुर जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है। ट्रक चालक की पहचान अमनदीप पुत्र जोगिंदर पाल निवासी लोहारा, थाना अंब, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है। तलवाड़ा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

