Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेरा बाबा नानक में संदिग्ध हालत में मिला पेंशन लेने गई बुजुर्ग महिला का शव, परिवार ने क्यों जताई हत्या की आशंका?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    डेरा बाबा नानक के गांव पब्बराली कलां में 62 वर्षीय स्वर्ण कौर का शव मालेवाल पुल के पास मिला। परिजनों के अनुसार वह पेंशन निकालने और दवाई लेने गई थीं लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डेरा बाबा नानक में संदिग्ध हालत में मिला पेंशन लेने गई बुजुर्ग महिला का शव (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पब्बराली कलां की 62 वर्षीय महिला गांव मालेवाल पुल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। मृतका की माता संदीप कौर और बेटी कुलविंदर कौर ने बताया कि वीरवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे उनकी माता स्वर्ण कौर पत्नी महिंदर सिंह निवासी पब्बराली कलां अड्डा तलवंडी रामा बैंक से पेंशन निकलवाने गई थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसके बाद वे दवाई लेने के लिए अड्डा काला अफगाना चली गई। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब दो बजे तक उनकी अपनी मां से फोन पर बात होती रही, लेकिन उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। रिश्तेदारों ने उन्हें ढूंढने के लिए फोन किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना फतेहगढ़ चूड़ियां पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस भी उनकी तलाश करती रही।

    शुक्रवार को उनका शव रहस्यमय परिस्थितियों में गांव मालेवाल के पास पुल के पास मिला। परिवार ने आशंका जताई है कि किसी ने उनकी मां की हत्या कर शव मालेवाल पुल के पास फेंक दिया है। उन्होंने पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की है।

    डीएसपी फतेहगढ़ चूड़ियां विपिन कुमार ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शव का सिविल अस्पताल बटाला में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।