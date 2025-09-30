Language
    गुरदासपुर: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर किया हमला, दो लोग बुरी तरह घायल

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:32 PM (IST)

    गुरदासपुर के गांव भुल्ला में पुरानी दुश्मनी के चलते कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर हमला किया जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सन्नी कुमार ने बताया कि वे अपने चाचा के बेटे के साथ टीवी देख रहे थे तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुरानी रंजिश में घर में घुसकर किया जख्मी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गांव भुल्ला में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश में घर में घुसकर हमला कर दो लोगों को जख्मी कर दिया। थाना सदर की पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सन्नी कुमार निवासी भुल्ला ने बताया कि वह अपने चाचा के बेटे दीपक कुमार के साथ अपने घर में टीवी देख रहा था।

    इस दौरान आरोपित रात करीब 10 बजे घर में घुसे और दस्ती हथियारों से हमला कर उसे और उसके चाचा के बेटे को जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपित अश्विनी कुमार, परषोत्तम लाल, दिलावर सिंह निवासी भुल्ला और वरिंदर सिंह निवासी दबूड़ी थाना दोरांगला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।