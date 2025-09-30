गुरदासपुर: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर किया हमला, दो लोग बुरी तरह घायल

गुरदासपुर के गांव भुल्ला में पुरानी दुश्मनी के चलते कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर हमला किया जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सन्नी कुमार ने बताया कि वे अपने चाचा के बेटे के साथ टीवी देख रहे थे तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुरानी रंजिश में घर में घुसकर किया जख्मी। फाइल फोटो