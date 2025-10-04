Language
    गुरदासपुर में अवारा कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 55 लोगों को काटा; लोगों ने घरों से निकलना किया बंद

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    पंजाब के गांव हरचोवाल में एक कुत्ते ने आतंक मचा दिया जिसमें 55 लोग घायल हो गए जिनमें से चार की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने स्कूल में छुट्टी की मांग की है। प्रशासन ने कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम भेजने का आश्वासन दिया है।

    कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 55 लोगों को काटा

    संवाद सूत्र, श्री हरगोबिंदपुर साहिब। गांव हरचोवाल में शुक्रवार को एक कुत्ते ने आतंक मचा दिया। उक्त कुत्ते ने इलाके के करीब 55 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    सीएचसी भाम की डॉ. रमनीत कौर ने बताया कि सुबह से उनके पास कुत्तों के काटने के करीब 28 मामले आए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। इनमें से सुभाष चंद्र, प्रेम, गुरपाल सिंह, सकीना आदि को सीरम दिया गया है और बाकी लोगों को कुत्ते के काटने से बचाव का टीका लगाया गया है। वहीं कस्बे में सहम का माहौल पाया जा रहा है।

    लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। लोगों ने बताया कि कुत्ते के काटने की ज्यादा घटनाएं हरचोवाल सरकारी स्कूल के आसपास हुई हैं। उन्होंने मांग की है कि जब तक उक्त कुत्ते को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक स्कूल में छुट्टियां कर दी जाएं ताकि बच्चों को कोई खतरा न होने पाए।

    वहीं एसडीएम बटाला बिक्रमजीत सिंह का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है और कुत्ते पकड़ने वाली टीम हरचोवाल भेजी जा रही है। जल्द ही कुत्ते को पकड़ लिया जाएगा। वहीं गांव हरचोवाल के सरपंच धरमिंदर सिंह रियाड़ ने बताया कि वीरवार को दशहरे के दौरान मची अफरा-तफरी के दौरान एक कुत्ते का बच्चा खो गया था। वहीं कुत्ता अब लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहा है।