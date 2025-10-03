गुरदासपुर में बारिश और आंधी ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, धान और गन्ने की फसल जमीन पर बिछी

गुरदासपुर के काहनूवान में शुक्रवार सुबह आंधी और बारिश से धान और गन्ने की फसलें गिर गईं जिससे किसान चिंतित हैं। पकने को तैयार फसल के नुकसान से कटाई का खर्च बढ़ने और पैदावार घटने की आशंका है। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति भी बाधित हुई जिसे बहाल करने में पावरकॉम कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अनाज मंडियों में रखा धान भी भीग गया।

संवाद सूत्र, काहनूवान (गुरदासपुर)। शुक्रवार सुबह तड़कसार मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते चली आंधी और वर्षा होने से इस क्षेत्र में कई जगहों पर पककर तैयार हो रही धान और गन्ने की फसल जमीन पर बिछ गई। हालांकि तेज चली हवाओं और बारिश के बाद मौसम में एकदम से खुशगवार हो गया। जबकि कुछ दिन से लोग उमस और गर्मी से बेहाल थे, मगर बेमौसमी वर्षा और आंधी चलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि इस समय खेतों में खड़ी धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए बेताब है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसान रणजीत सिंह, भजन सिंह, गुरप्रीत सिंह, अवतार संह, मनजीत सिंह, परमजीत सिंह और जोगिंदर सिंह ने बताया कि तेज आंधी और बारिश के चलते खेतों में लहरा रही फसल जमीन पर बिछ गई है। अब इसकी कटाई के लिए कंबाइन मालिक अधिक खर्चा वसूलेंगे, जबकि इससे पहले ही धान की झाड़ में इस बार कमी दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में किसानों के लिए खेती का धंधा लाभदायक होने की बजाए नुकसानदायक होगा। तेज आंधी के कारण सब स्टेशन तिब्बड़ से चलते फीडरों पर कई घंटे बिजली सप्लाई प्रभावित रही।